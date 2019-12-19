РИАМО – 19 дек. Бойцы спецназа прибывают на Кузнецкий мост, где в приемной ФСБ произошла перестрелка, видеоролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости».

На видео видны сотрудники спецподразделений, одетые в черную форму, каски и тяжелые бронежилеты. В руках у бойцов находится автоматическое оружие.

Вечером в четверг на Лубянке в районе здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Официальной информации об их количестве пока нет.

Ранее во всех зданиях объектов ФСБ на территории Москвы объявили план «Крепость».

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>