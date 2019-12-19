РИАМО - 19 дек. В центре Москвы изменены маршруты автобусов, пассажиров просят слушать объявления водителей, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Автобусы №№ м2, м3, м5, м8, м9, м10, м27, 38, 101, 122, 144, 158, 904, К и электробусы № т25 временно ходят измененными маршрутами», – говорится в сообщении.

Горожан призывают быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее появилась информация о том, что у приемной ФСБ на Кузнецком мосту началась перестрелка. По данным СМИ, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Предварительно, есть пострадавшие среди личного состава правоохранительных органов.

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