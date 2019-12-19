РИАМО - 19 дек. В канун Нового года в столице усилили контроль за техническим состоянием автобусов, которые перевозят пассажиров, так как во время новогодних елок в транспорте будут перемещаться дети и гости города, в связи с этим изъяли уже 225 автобусов и такси с нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«Сотрудники «Организатора перевозок» совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными органами усилили работу по выявлению опасных автобусов, нарушающих правила перевозки пассажиров. Особое внимание мобильные группы уделяют мониторингу у вокзалов, крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро», - говорится в сообщении.

У перевозчиков, которые нарушат правила, арестуют транспортные средства и отправят их на спецстоянки. Цель мероприятия – обеспечить безопасную, комфортную перевозку пассажиров и гостей столицы в преддверии Нового года и во время праздников.

Начиная с 9 декабря, 225 автобусов и такси с замеченными нарушениями уже изъяли, из них 66 автобусов малой, средней и большой вместимости.

Эти транспортные средства арестовали из-за отсутствия путевых листов, несоблюдения режима труда и отдыха, серьезных технических неисправностей.

Самое большое число автобусов и такси с нарушениями отходили от станций метро «Теплый Стан», «Комсомольская», «Аннино».

Так, 18 декабря было изъято девять автобусов и десять легковых автомобилей такси.