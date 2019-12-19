РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Жители подмосковного Красногорска могут до 30 декабря присоединиться к акции «Бумеранг добра» и сделать подарки нуждающимся детям и пожилым, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Молодежь округа присоединилась к всероссийской акции «Бумеранг добра». Это благотворительный проект, по условиям которого каждый желающий приносит подарок для нуждающихся детей или пенсионеров. «Бумеранги» могут быть разными: например, для ребят - игрушки, наборы для творчества, книги, а для пожилых людей - продуктовые наборы», – говорится в сообщении.

Добавляется, что 30 декабря все собранные подарки передадут в Красногорский социально-реабилитационный центр.

Принести свой подарок можно в молодежный центр Красногорска по адресу: улица Речная, дом №20, корпус 1 в будни с 10:00 до 19:00.