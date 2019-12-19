РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. В четверг в одной из старейших школ Балашихи – Салтыковской гимназии – прошел торжественный вечер в честь 110-летнего юбилея со дня образования, почетные награды вручили лучшим педагогам учреждения от главы городского округа Сергея Юрова, совета депутатов, а также 11 наград от регионального парламента, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг поздравить педагогический коллектив собрались выпускники школы разных лет, представители депутатского корпуса и администрации Балашихи. Ефимов передал слова поздравления от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и вручил 11 наград регионального парламента лучшим педагогам образовательного учреждения.

«Салтыковская гимназия – одна из старейших школ в Балашихе. Среди первых ее выпускников выдающаяся советская актриса Клавдия Еланская, разработчик нового орудия, инженер Александр Васильев, Герой Советского Союза, штурман бомбардировочного авиационного полка Евгения Руднева, памятник которой стоит на территории школы. И сегодня гимназия занимает одно из ведущих мест среди образовательных организаций Подмосковья по уровню преподавания отдельных предметов», - сказал Ефимов.

Он пожелал коллективу дальнейшего развития, укрепления материально-технической базы, благополучия и здоровья.

Директор гимназии Анна Манаенкова поблагодарила всех, кто пришел на праздник, помогал и помогает развитию учреждения.

«Наша гимназия - это содружество всех участников образовательного процесса: детей и взрослых, учеников, учителей и родителей; радость совместного творческого созидания, где каждого любят, уважают, ценят за то, что он – человек», - отметила Манаенкова.

В ходе торжественного вечера учащиеся старших и младших классов показали творческие номера гостям.

Салтыковская гимназия была основана в 1909 году. Там обучается около 600 детей.