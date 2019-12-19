РИАМО - 19 дек. На улице Большая Лубянка в столице для транспорта перекрыто движение, водителям советуют выбирать пути объезда, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

По данным СМИ, неизвестные начали стрельбу в центре города около здания ФСБ. На место ЧП вызвали спецотряд быстрого реагирования и дежурную группу центра «Альфа». По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

«Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, движение перекрыто на улицах Большая Лубянка, Солянка, Лубянскому проезду, Звонарскому переулку.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытый участок по Неглинной улице в сторону Садового кольца и по Мясницкой - к Театральному проезду и Новой площади.

Видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве>>