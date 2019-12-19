РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. На железнодорожной станции Подольск пассажиров начала принимать платформа №2, открыли новый подземный пешеходный переход, говорится в сообщении пресс-службы администрации Подольска.

«На станции Подольск началась посадка и высадка пассажиров на части реконструируемой островной платформы №2. Открыт новый подземный пешеходный переход», - говорится в сообщении.

Реконструкция второй платформы в ходе реализации проекта МЦД-2 «Курско-Рижский» (D2) продолжается, здесь еще предстоит смонтировать эскалаторы и лифты. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства.