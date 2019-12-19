РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 дек. В подмосковных Котельниках в четверг выбрали короля и королеву Новогоднего бала, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В четверг в ТЦ «МЕГА Белая Дача» прошел XII Новогодний бал старшеклассников.
«Королем становится Андрей Борисов из школы №1. Королевой бала объявляем Елизавету Шафиеву, ученицы школы №2», - сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.
Он поздравил их с победой.
«Новогодний бал старшеклассников - это замечательная, фантастическая традиция. Она редкая в Московской области, и я буду рекомендовать менять ваш опыт по всему Подмосковью», - отметила министр Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Всего в Новогоднем бале участвовали свыше 200 старшеклассников из трех школ городского округа.
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