РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 дек. В подмосковных Котельниках в четверг выбрали короля и королеву Новогоднего бала, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в ТЦ «МЕГА Белая Дача» прошел XII Новогодний бал старшеклассников.

«Королем становится Андрей Борисов из школы №1. Королевой бала объявляем Елизавету Шафиеву, ученицы школы №2», - сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Он поздравил их с победой.

«Новогодний бал старшеклассников - это замечательная, фантастическая традиция. Она редкая в Московской области, и я буду рекомендовать менять ваш опыт по всему Подмосковью», - отметила министр Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Всего в Новогоднем бале участвовали свыше 200 старшеклассников из трех школ городского округа.