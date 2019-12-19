РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В Детском парке микрорайона Климовск Подольска начали проводить регулярные тренировки по скандинавской ходьбе в рамках проекта губернатора «Активное долголетие в Подмосковье», сообщается в группе «Детский парк культуры и отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих на регулярные тренировки по скандинавской ходьбе в Детском парке по проекту губернатора «Активное долголетие в Подмосковье». Тренировки проходят по понедельникам и средам с 14:00», - говорится в сообщении.

Занятия проводит тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев.