РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В Домодедове в рамках расширенного заседания комиссии общественной палаты Домодедова с прокурором и судебным приставом в четверг рассказали, как решается проблема с очередями в кабинеты судебных приставов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Расширенное заседание комиссии общественной палаты прошло в Домодедове в четверг. Обсуждение касалось вопросов соблюдения и исполнения законодательства, которые предприниматели округа направляли в Общественную палату.

«Для этого (чтобы уменьшить очереди – ред.) сделали в каждом отделе дежурного судебного пристава, который принимает с понедельника по пятницу. Можно как в приемный, так и в не приемный день обратиться к этому приставу. На любой вопрос он обязан ответить», - сказал заместитель начальника отдела судебных приставов городского округа Домодедово Андрей Котляров.

Он отметил, что такая система действует с июля текущего года. В 2020 году у каждого пристава также будет стационарный телефон, по которому можно будет задать интересующие вопросы.

На расширенном заседании присутствовали заместитель прокурора городского округа Домодедово Денис Селуянов, заместитель начальника отдела судебных приставов городского округа Домодедово Андрей Котляров и члены общественной палаты городского округа Домодедово. Координатором был председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям Общественной палаты городского округа Домодедово Иван Лаврухин.