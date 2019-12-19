В предстоящий уикенд в Москве пройдут сразу несколько рождественских и новогодних ярмарок, открываются новые выставки в «Мультимедиа Арт музее» и состоится премьера новой «Реальной любви» и новых «Звездных войн».
ПЯТНИЦА, 20 декабря
Итальянская рождественская ярмарка
Итальянская рождественская ярмарка «Mercatino di Natale. Итальянская зима» с 20 по 22 декабря пройдет на «Флаконе». На ярмарке можно будет купить продукты из Италии – сыры, вина, соусы и пасту. Также в программе лекции и мастер-классы на новогодние темы – можно будет научиться делать елочные игрушки.
Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»
Цена: бесплатно
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Новые выставки в МАММ
Три новых выставки с 19 декабря работают в «Мультимедиа Арт музее». Увидеть можно выставки Андрея Хржановского «Мой круг», Игоря Самолет «Энергия ошибки», в которой автор исследует проблему взаимоотношений, Ильи Колесникова «Бумажный тигр, пластиковый дракон» и др.
Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей
Цена: 500 рублей
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Выставка авторских новогодних игрушек
Новогодняя выставка «Дед Мороз спешит на Елку» 18 декабря открылась в подольской усадьбе Ивановское. На выставке можно увидеть коллекционные тематические игрушки, лоскутные картины и ростовые куклы, а также новогодние деревянные игрушки XX века. В Рождественской части выставки представлены вертепы, рождественские карусели, щелкунчики, ангелы и музыкальные шкатулки. Выставку игрушек дополняют лоскутные картины и ростовые куклы современного московского мастера Ирины Гусевой: утопающая в снегу деревня, серебристый снегопад, окутанный метелью величественный храм, персонажи русских сказок и другие.
Где: Московская область, Подольск, усадьба Ивановское
Цена: от 100 рублей
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Премьера фильма «Реальная любовь в Нью-Йорке»
Главная рождественская сказка – «Реальная любовь в Нью-Йорке» - с 19 декабря выходит в российский прокат. Драма расскажет о судебных перипетиях нескольких ньюйоркцев, о предновогоднем чуде, вере в мечту и любви. В фильме принимают участие Билл Найи, Зои Казан, Калеб Лэндри Джонс, Тахар Рахим и Андреа Райзборо.
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Цена: от 250 рублей
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Премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Завершение истории семьи Скайуокеров в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход» с 19 декабря в российском прокате. Фильм обещает дать ответы на вопросы, оставшиеся после предыдущих серий киносаги. Старые и новые герои завершат историю противостояния джедаев и ситхов. В фильме снимались – Адам Драйвер, Кэрри Фишер, Дэйзи Ридли, Кери Рассел и другие.
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Цена: от 250 рублей
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Концерт «Бах. Passion»: Страсти по Луке»
Концерт благотворительного фонда «Бельканто» в исполнении детского хора «Алые паруса», мужского камерного хора п/р В. Рыбина и известной российской органистки Анастасии Сидельниковой «Страсти по Луке» 20 декабря пройдет в Соборе святых Петра и Павла. На концерте можно будет услышать пассионы, написанные Иоганном Себастьяном Бахом в 1712–1731 годах. Содержание пассионов связано с самыми драматическими событиями библейской истории, последними днями жизни Христа. На протяжении своего творческого пути Бах создал пять пассионов, но до наших дней дошли только четыре: «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею» (партитуры которых сохранились в полном объеме), «Страсти по Марку» (до наших дней дошла лишь малая часть сочинения) и «Страсти по Луке», подлинность которых до сих пор остается предметом для дискуссий.
Где: Москва, Кафедральный собор Святых Петра и Павла
Цена: от 800 до 2600 рублей
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СУББОТА, 21 декабря
European Christmas Market
Европейская рождественская ярмарка 21 декабря впервые пройдет в Москве. На ярмарке можно будет купить подарки к Новому году и Рождеству из Франции, Италии, Испании, Бельгии и Австрии. Здесь можно будет найти игрушки, украшения, одежду, декор и деликатесы. На маркете будут работать визажисты, которые сделают бесплатный макияж и расскажут о тенденциях новогоднего мейкапа, пройдут мастер-классы по запеканию мандаринов и пр.
Где: Москва, отель «Националь»
Цена: бесплатно
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Happy Market
Новогодняя арт-ярмарка Happy Market в формате хюгге 21 и 22 декабря пройдет на дизайн-заводе «Флакон». Здесь можно будет посидеть в кругу друзей, закутавшись в плед, выпить какао и обсудить планы на Новый год. На ярмарке можно купить подарки к Новому году - эко-изделия, авторскую одежду, ароматы, рождественский декор и новогодние игрушки. Например,
теплый свитер и модный шарф для холодной зимы, красивую посуду ручной работы для новогоднего стола. На ярмарке будет работать beauty-зона, где стилисты проведут экспресс-консультации и помогут подобрать новогодние образы. Также на ярмарке можно будет посетить лекции о бюджетных путешествиях, мастер-классы по созданию карты желаний, изготовлению рождественского венка и пр.
Где: Москва, дизайн-завод «Флакон», пространство «КУБ»
Цена: бесплатно
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Гоголь-базар
Еще одна новогодняя ярмарка 21 декабря пройдет в Гоголь-центре. В этом году в театре развернется рождественская ярмарка, где продавцами станут актеры и друзья театра, а продавать они будут свои личные вещи и вещи собственного производства. Также здесь можно будет купить мерч Гоголь-центра - книги, футболки, браслеты, наклейки, большие постеры c автографами артистов, поясные сумки от Никиты Грузовик, одежду марки «Смерч» и пр. В программе – турнир по пинг-понгу с призами от театра, концерт артистов Гоголь-центра, автограф-сессии и пр.
Где: Москва, Гоголь-центр
Цена: бесплатно
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Премьерные показы «Щелкунчика»
Новогодняя премьера от Московского Губернского театра – «Щелкунчик» по известной сказке Гофмана рассчитана как на детей, так и на взрослых. Это история о Мари, которая в канун Рождества оживляет самые невероятные детские фантазии. Ее деревянному Щелкунчику придется вступить в схватку с Мышиным королем и разрушить злые чары. Спектакль сопровождают мультимедийные 3D-проекции и красочные декорации.
Где: Москва, Московский Губернский театр
Цена: от 1500 рублей
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Рождественский концерт Christmas Gala
Рождественский концерт Christmas Gala от благотворительного фонда «Бельканто» 21 декабря пройдет в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. В концерте примет участие русско-французский виолончелист Марк Дробинский – знаменитый ученик Мстислава Ростроповича, обладатель легендарной виолончели Тесторе 1748 года. Виолончелист исполнит перед зрителями вариации на тему Первой сюиты Баха. Также в концерте прозвучат сочинения современного британского композитора Джона Таунера, известного своими многочисленными работами на тему духовной музыки.
Где: Москва, Кафедральный собор Святых Петра и Павла
Цена: от 800 рублей
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря
Новогодний «Ле Пикник»
Новогодняя ярмарка «Ле Пикник» 22 декабря пройдет на «Винзаводе». Здесь можно будет купить уникальные новогодние подарки - одежду, украшения, аксессуары, натуральную косметику, свечи, гирлянды, керамику, марокканские ковры и многое другое. В рамках ярмарки откроется ярмарка молодых художников, будет работать детский уголок и выступят диджеи.
Где: Москва, Центр современного искусства «Винзавод»
Цена: бесплатно
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Спектакль «Нашла коса на камень»
Один из лучших спектаклей Московского Губернского театра – «Нашла коса на камень» - 22 декабря пройдет на большой сцене театра. Это комедия по мотивам А.Н. Островского о том, можно ли остаться честным человеком в мире, где правят выгода и корысть. Главный герой – Савва Васильков, провинциал, который влюбился в первую красавицу Москвы Лидиньку Чебоксарову.
Где: Москва, Московский Губернский театр
Цена: от 1500 до 4000 рублей
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Бесплатные концерты в «Зарядье»
В парке «Зарядье» с 13 декабря проходят бесплатные концерты в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Совместно с организаторами фестиваля «Дикая мята» Mint Music Family. Каждые выходные на волшебной прозрачной сцене выступят 25 групп и исполнителей. В программе – Mgzavrebi, Cream Soda, «Моя Мишель», Brainstorm, Антоха МС. 22 декабря в «Зарядье» выступят молдавские парни Zdob si Zdub, которые прославились кавер-версией на хит Виктора Цоя «Видели ночь».
Где: Москва, парк «Зарядье»
Цена: бесплатно
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