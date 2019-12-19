РИАМО - 19 дек. Мост, который находится рядом с селом Малахово в Раменском городском округе на 4,3 километра региональной дороги ММК – Раменское – Малахово – Рыбаки, отремонтировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Размер мостового перехода — 54 метра. Каждый день по нему проезжает свыше 2,2 тысячи машин.

«В рамках ремонта моста через реку Гжелку дорожные службы отремонтировали пролетное строение, опоры и деформационные швы, заменили гидроизоляцию, устроили новое асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасности пешеходов установлены барьерное и перильное ограждения», – сказал министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Мост связывает город Раменское и шесть поселков – село Малахово и Марково, деревни Рыбаки, Захарьиха, Белозериха, Бояркино, а также многочисленные СНТ.

В программу ремонта этого года вошли 26 искусственных сооружений, восемь из которых будут отремонтированы капитально и 18 в рамках плановых работ.

Из них 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще 11 мостов отремонтируют в 2020 году.