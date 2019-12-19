РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске задержали 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, который перевозил 4 грамма амфетамина, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск».

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Подольску при повороте на деревню Бородино с Варшавского шоссе задержали 28-летнего уроженца ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у него полимерный контейнер, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом розового цвета.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином, его общая масса составила более 4 граммов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.