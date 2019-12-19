РИАМО - 19 дек. В доме в селе Шугарово городского округа Ступино нашли тело убитой женщины, оно пролежало там около двух суток, сообщает kp.ru.

«Неизвестный зарезал 39-летнего бухгалтера прямо у нее дома. Тело обнаружили днем в среду, 18 декабря, в селе Шугарово», - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщину убили около двух дней назад. Тело было отравлено в морг, будет проведено судебно-медицинское исследование.