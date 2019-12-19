РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Во время зимних каникул для учащихся школ Балашихи воспитанники детского технопарка «Кванториум» проведут мастер-классы различной направленности, квесты, игры и другие активности в ходе программы «Инженерные каникулы», сообщил директор «Кванториума» Балашихи Денис Смоляков.

Третий в Подмосковье технопарк для детей «Кванториум» открыли в Балашихе в четверг. Его создавали в рамках регионального проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Успех каждого ребенка», который является частью национального проекта «Образование». На сегодняшний день 800 ребят бесплатно занимаются разными направлениями технического творчества в семи лабораториях «Аэроквантум», «Наноквантум», «Биоквантум» «Энерджиквантум», «Хайтекквантум», «IT-квантум», «Промробоквантум».

«Кванториум» - это мощная единица в России и мы хотим донести до всех ребят, что теперь он есть и в Балашихе. Для этого во время зимних каникул в рамках программы «Инженерные каникулы» наши воспитанники в виде презентаций расскажут учащимся школ округа о том, какие кванты существуют, как они преображаются, зачем нужны, проведут мастер-классы, игры и другие активности. Это поможет детям определиться с тем, какие направления им интересны», - сказал Смоляков.

Он отметил, что современные технологии должны передаваться от ребенка к ребенку и главная их задача не просто рассказать о том, что существует современная техника, электронное оборудование, программное обеспечение, а довести ребят до того уровня, чтобы они могли себя презентовать, как профессионалы на международном уровне. На занятиях в «Кванториуме» дети самостоятельно ведут проект, предлагают решение проблемы, а педагоги не руководят, а помогают и подсказывают.

Запись детей на занятия в «Кванториуме» Балашихи ведется на портале госуслуг.

Площадь «Кванториума» около 1 500 квадратных метров. Он находится по адресу: улица Маяковского, дом 32.

Технопарки «Кванториум» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Цель проекта – содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны.