РИАМО - 19 дек. В микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского городского округа построят детский сад на 280 мест по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время ведутся проработки территории под размещение объекта. В 2020 году планируется приступить к проектированию сада», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый детский сад сможет принять 280 ребят. По плану его построят и введут в эксплуатацию в 2022 году.

Строительство учреждения будет осуществляться из средств бюджета региона.