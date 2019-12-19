РИАМО - 19 дек. Теплая погода сохранится в столице на следующей неделе, максимальная температура может снова побить рекорд, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве 18 декабря и в ночь на 19 декабря были зафиксированы рекорды максимальной температуры – в плюс 5,6 и плюс 6,5 градуса соответственно.

«Небольшое похолодание в пятницу и субботу даже не приблизит температуру к климатической норме. А в начале новой недели вполне возможны очередные рекордные максимумы», - говорится в сообщении.

Только в последние 2-3 дня декабря ожидаются небольшие морозы и снег.

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