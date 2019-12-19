РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи советует водителям использовать средства аудио- и видеофиксации при возникновении спорных ситуаций на дороге, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Использование средств аудио- и видеозаписи может пригодиться в случае возникновения спорных вопросов при дорожно-транспортном происшествии (ДТП); стимулирует к более корректному поведению как участников дорожного движения, так и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие фактам коррупции», – говорится в сообщении.

Как правило, водители жалуются на грубое, некорректное обращение сотрудников ДПС, остановку транспортного средства без законных оснований, некачественное рассмотрение административного материала и предвзятое отношение инспекторов.

«Сотрудники Госавтоинспекции, согласно действующему законодательству, при общении с участниками дорожного движения также имеют право использовать видео- и звукозаписывающую аппаратуру», – заключается в материале.

Размещение в сети Интернет видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, при этом они доступны для просмотра неопределенному кругу лиц, является нарушением норм статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона «О персональных данных».