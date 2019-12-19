РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске переквалифицировали уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Москвы, которого подозревают в том, что на своей даче в СНТ «Вторчермет» он издевался над бездомным псом, после чего тот умер, ему вменяют более тяжелую статью, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Татьяна Сучкова.

Зоозащитники при отлове обнаружили собаку, подвешенную на проволоке и неоднократно проколотую вилами, а также с выдернутой лапой. Пса назвали Вилли и забрали в ветклинику на лечение, где он промучился 5 часов и умер. Активисты сообщили о происшедшем в полицию. Сначала сотрудники отдела дознания УМВД России по горокругу Подольск возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ часть 1 (жестокое обращение с животными) в отношении подозреваемого – жителя Москвы 1958 года рождения. Активисты и волонтеры развернули в интернете кампанию против живодера и подали заявления в полицию и прокуратуру с требованием переквалифицировать дело.

«Уголовное дело переквалифицировали на часть 2 статьи 245 УК РФ и передали в следствие. Обвиняемому будет вменен более тяжкий состав преступления, но он не признает свою вину по этой части статьи», - сказала Сучкова.

Ранее сотрудники правоохранительных органов сообщали активистам, что обвиняемый раскаялся и сожалеет о случившемся, просили его пожалеть, так как он пожилой, инсультник, а бездомный пес якобы убил у него 47 кур, которых дед собирался есть зимой.

Осужденный по части 2 статьи 245 УК РФ наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.