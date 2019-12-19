РИАМО - 19 дек. На официальном портале правительства Московской области опубликована интерактивная карта, на которой можно посмотреть аптеки ГБУ «Мособлмедсервис».

На карте отмечены аптечные пункты сети. Для каждой аптеки указаны точный адрес, время работы и телефон.

Льготники Подмосковья могут получить в аптеках сети «Мособлмедсервис» лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания. Их выдают либо бесплатно, либо со скидкой в 50%.

Первая государственная производственная аптека сети «Мособлмедсервис» открылась в Истре в декабре. Лекарственные средства по индивидуальным рецептам нужно изготавливать тогда, когда у препаратов нет промышленных аналогов. Это касается медикаментов с минимальным сроком годности без консервантов.

Любой житель Подмосковья может после обращения к врачу получить рецепт с индивидуальной прописью.