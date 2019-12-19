РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег и телефона из его бывшей комнаты в общежитии, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что неизвестный под предлогом сбора личных вещей проник в комнату общежития, расположенного на Гаражном проезде, и завладел денежными средствами и мобильным телефоном заявителя. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего мужчину, который ранее проживал в данной комнате. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.