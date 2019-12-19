Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в четверг в Москве и продлилась рекордное время – более четырех часов вместо 3 часов 43 минут в прошлом году. В ходе традиционной встречи с прессой президент России ответил более чем на 70 вопросов, касающихся экономики, здравоохранения, внутрироссийских и международных проблем, а также погоды и Нового года. Редакция РИАМО выбрала самые яркие высказывания главы государства.

Про климат

Первый вопрос Путину касался насущного – погоды. Журналист «Маяка» спросил президента про аномальное тепло в декабре и о том, какой ущерб для России несут климатические изменения.

«Для нас этот процесс очень серьезный. Темпы роста температур в России в 2,5 раза выше, чем в среднем в мире», - отметил Путин.

Хотя впереди антирейтинга по уровню выбросов находятся США, Китай и ЕС, он напомнил, что в России есть регионы, которые находятся в вечной мерзлоте.

«Если она начнет таять – вы представляете, какие последствия это может иметь», - сказал глава государства, добавив, что Россия будет принимать меры и минимизировать эти последствия.

Также Путин обратил внимание на рекорды тепла в Москве. Все это может привести к опустыниванию территорий и росту числа природных катаклизмов – пожаров, наводнений и пр.

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Про доступность авиабилетов

Журналистка с Камчатки пожаловалась президенту, что многие жители региона не могут попасть на «большую землю» из-за дороговизны билетов, а дешевых билетов по «плоским» тарифам не хватает, при этом «Аэрофлот» может вообще их ликвидировать. Она также предположила, что Путин давно не был на Камчатке из-за дорогих билетов. Отвечая на вопрос, президент решил пошутить.

«Я как раз попадаю в льготную категорию. Обратите на это внимание. Дело в том, что не складывалось пока, хотя вопросов там острых много», - сказал Путин.

По его словам, «Аэрофлот» просто «нагнетает» ситуацию, чтобы «выдавить» из правительства деньги на билеты, но программа поддержки продолжится.

Он также заверил, что Камчатка – важный для России регион, и первое, что нужно делать – это повышать доходы населения.

Про зарплаты врачей

На вопрос о массовых увольнениях врачей из-за низких зарплат президент ответил, что надо принимать меры внутри существующей системы здравоохранения. По его мнению, прежде всего нужно избавиться от разрыва в зарплатах главврачей и рядовых медиков.

«Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада, она сейчас в регионах разнится от 30% до 50%, нужно сделать единый подход по всей стране», – сказал Путин.

Он добавил, что также нужно выработать единый подход к стимулирующим выплатам – за количество принятых больных, количество выездов, и ни в коем случае нельзя снижать надбавки за работу медиков в особых условиях.

Про допинг

Путин назвал несправедливым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России на четыре года права участвовать в крупных международных соревнованиях. По его мнению, это решение носит политический оттенок.

«Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Ну, так в хартии записано», - заявил Путин.

Он отметил, что наши фигуристы прыгают по четыре оборота безо всякого допинга. По его мнению, любое наказание должно быть индивидуальным, если кто-то в чем-то уличен.

Про Владимира Зеленского

На вопрос о недавней встрече в Париже и просьбу дать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому, Путин заметил:

«Мы будем давать характеристики историческим личностям, а действующим людям – язык не поворачивается», - сказал Путин.

По его словам, те, кто является лидерами государств, все люди незаурядные.

Про Ленина в Мавзолее

На пресс-коференции в очередной раз был поднят вопрос про Ленина. Журналист напомнил, что Путин критиковал политику Ленина за «развал тысячелетнего государства». На вопрос, не логично ли вынести наконец его тело из Мавзолея, президент сказал:

«Что касается тела – это не нужно трогать. Зачем туда забираться. Надо просто идти вперед и развиваться активно», - заявил Путин.

Он добавил, что Ленин был, скорее, не государственный деятель, а революционер. Главная ошибка – в том, что в советском государстве все было очень политизировано, все было завязано на партии, и как только партия «затрещала», за ней «посыпалась» и страна.

Про США и деньги Украине

На вопрос американского дипломата и журналиста Дмитрия Саймса о перспективах отношений России и США и санкциях, Путин предложил США самим дать денег Украине, а не ждать этого от России.

«Если хотели помочь – лучше бы денег дали. Чего денег не дали Украине? <…> Хотят, чтобы Украина пополняла бюджет за российский счет. Сами дайте денег», - посоветовал президент.

По его словам, Соединенные Штаты дают только одобрения по кредитам, но это не реальные деньги.

Путин также добавил, что Россия заинтересована в поддержании отношений с США.

Про разгуливающих по улице террористов

На вопрос представителя «Шпигель» об убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения, Путин сказал, что считает его «абсолютно кровавым убийцей», который в ходе только одной акции на Кавказе уничтожил 98 человек, также на его счету теракт в московском метро, и это неполный список.

Российский президент напомнил, что в свое время Россия предупреждала американцев об опасности, прося выдать братьев Царнаевых нашим спецслужбам.

«Нас проигнорировали просто, а они известный теракт совершили в ходе Бостонского марафона – люди погибли. Вы понимаете, в чем дело? А у вас вот такие бандиты гуляют по Берлину», - заявил Путин.

По его словам, чтобы такие вещи не происходили, необходимо взаимодействие.

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Про «дело Голунова»

На вопрос агентства «Интерфакс» о том, будет ли доведено до конца дело Ивана Голунова, которому подбросили наркотики, и не пора ли «перетряхнуть и почистить» правоохранительные органы в связи с этим, Путин вспомнил о своей работе в органах госбезопасности.

Он рассказал, что вместе с ним в КГБ работал старичок, которого все боялись – он был тем, кто приводил в исполнение приговоры в 1930-х. Тогда человек мог утром прийти на работу, ничего не подозревая, а вечером его тело уже «выдавали» семье.

«Что касается чисток – мы это уже проходили в нашей недалекой истории, никаких чисток нам здесь не нужно», - сказал он.

По словам журналиста, то, что расследование по «делу Голунова» ведется в отношении неустановленных лиц, вероятно, говорит о том, что работает принцип «своих не сдаем» и о полной безнаказанности.

Однако Путин отметил, что вопрос про «своих не сдаем» - некорректен. Он напомнил, что по «делу Голунова» от работы были отстранены пять человек из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. При этом контролировать работу правоохранительных органов необходимо, добавил президент.

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Про пенсии

На вопрос о том, правда ли, что в России грядет новая пенсионная реформа, Путин успокоил:

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается».

По словам президента, предложения Минфина касаются только дополнительных накоплений, которые можно считать инвестициями граждан.

Про закон о семейно-бытовом насилии

На вопрос о проекте закона о семейно-бытовом насилии, который был опубликован и по которому пришло рекордное число обращений за весь год, президент ответил:

«Силой не заставишь любить. Раньше обращались в месткомы, парткомы, чтобы навели порядок в семье, приструнили, прежде всего мужчину, конечно. Я против любого насилия, прежде всего, в семье, против женщин и детей», - сказал Путин.

Он добавил, что думает так же, как 70% граждан, которые этот закон поддержали. При этом, по его мнению, этот законопроект нужно внимательно рассматривать и обсуждать возможные последствия.

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Про «сдать Ленинград»

В контексте ответа на вопрос о грядущем праздновании 75-летия Победы и о том, что не все бывшие союзные республики примут участие в параде, Путин высказался жестко.

«Когда я слышу о том, что можно было бы Ленинград сдать, хочется ответить, вы придурки? Вас бы не было, тех, кто так считает», - возмутился президент.

При этом он отметил, что мы будем рады видеть на параде всех гостей.

Про сравнение с Добби

Журналист ВВС спросил у Путина, как он относится к тому, что британский премьер Борис Джонсон сравнил российского лидера с Добби – героем книги о Гарри Поттере, и как изменятся отношения Великобритании и России?

«Что бы обо мне кто ни говорил, это не имеет отношения к фундаментальным задачам, в решении которых заинтересована Россия», - ответил Путин.

Про рабочий день 31 декабря

Не обошлось и без традиционного вопроса от журналиста портала «Life news» - он предложил официально сделать 31 декабря нерабочим днем для россиян за счет какой-нибудь субботы.

«За это вам наши жены спасибо скажут! А может, и ваша будущая, вы же в прошлом году обещали когда-то жениться, как порядочный человек, а вы же – порядочный», – напомнил репортер.

«Лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам, это укрепит семью – ячейку общества», - пошутил Путин.

Он согласился с тем, что 31 декабря нужно сделать выходным, но не уверен, что нужно это делать сейчас, в спешке перед Новым годом. По его словам, этот вопрос можно решить в спокойном рабочем режиме. Некоторые работодатели уже приняли такое решение, это я поддерживаю, добавил президент, пообещав подумать об этом.

Про позитив, негатив и транзит власти

В ответ на вопрос о самых позитивных и негативных моментах за почти 20 лет управления страной, Путин признался, что самыми тяжелыми были крупные теракты: «Это Беслан, никогда этого не забуду… Это теракт на Дубровке».

Он также сказал, что является для него самым ярким, значимым – это рост экономики и безопасности России по сравнению с 1990-ми и «нулевыми» годами.

«Если мы посмотрим, что из себя представляла наша страна в начале 2000-х и что сейчас – это две разных страны», - заявил Путин, добавив, что это не только его заслуга.

Он напомнил, что сейчас у России один из самых низких уровней внешнего долга, а инфляция составляет 3,25%, тогда как в девяностых было 200% и 300%.

«Вы что, забыли про это, забыли, что это такое?», - заметил он.

При этом, по мнению Путина, нужно решать фундаментальные вопросы экономики, такие как повышение производительности труда и реальных доходов населения.

Также журналист напомнил Владимиру Путину о том, что «рано или поздно нам с вами придется изобретать формулу транзита власти».

Президент не ответил на вопрос прямо, допустив, однако, что в статье Конституции про два президентских срока можно было бы отменить оговорку «подряд».