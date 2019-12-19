РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В рамках расширенного заседания комиссии Общественной палаты Домодедова с прокурором и судебным приставом в четверг предпринимателям городского округа напомнили, по каким вопросам стоит обращаться в прокуратуру, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

На заседании обсудили вопросы соблюдения и исполнения законодательства, которые предприниматели округа направляли в Общественную палату.

«К нам обращения, касающиеся защиты прав, заключаются в следующем: давление со стороны контрольно-надзорных органов, частые проверки, оказание или неоказание государственной муниципальной услуги, или неоказание ее в срок, требование документов, которые не должны требоваться для оказания услуг», - сказал заместитель прокурора городского округа Домодедово Денис Селуянов.

Он также сообщил, что если речь идет о споре между хозяйствующими субъектами, то обращаться нужно сразу в суд; если о мошенничестве – в органы следствия.

На расширенном заседании присутствовали заместитель прокурора городского округа Денис Селуянов, заместитель начальника отдела судебных приставов Домодедова Андрей Котляров и члены Общественной палаты городского округа. Координатором был председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям ОП Домодедова Иван Лаврухин.