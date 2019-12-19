РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в ходе работ по модернизации линий уличного освещения установят 17 новых оцинкованных опор и 19 торшеров, а также 43 светодиодные лампы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий в микрорайоне Климовск Подольска. В ходе работ смонтируют новые светодиодные светильники, проведут работы по демонтажу 10 старых бетонных опор, установят 17 новых оцинкованных опор и 19 торшеров, а также установят 43 светодиодные лампы и протянут один километр самонесущего изолированного провода», - говорится в сообщении.

Работы по модернизации линии уличного освещения проводятся во дворах домов №№10А, 10б, 12, 14, 16 на улице Ленина и домов №№2/18, 4, 6 на улице Победы. В частности, демонтируются старые бетонные опоры, проводятся работы по прокладке новой кабельной линии, монтажу закладных под новые оцинкованные опоры.