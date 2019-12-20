Совсем скоро наступит Новый год, а это значит самое время подумать о покупке елки. Большинство традиционно отправится за колючей красавицей на елочный базар, но есть и те, кто предпочли срочно бежать в ближайший парк, строительный магазин, на продуктовый рынок и даже в банкомат, ну или хорошенько порыться в кладовке в поисках подручных материалов. Как далеко завела фантазия пользователей соцсетей Московского региона, России и мира в погоне за необычной елкой, смотрите в подборке РИАМО.

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Пользовательница elenaiapryntseva94 слепила свою елочку из того, что было.

А malikelenka пришлось срочно бежать в банкомат.

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Чего только не сделаешь ради ребенка. Пользовательница ka.voronina, например, своими руками сделала елку в детских сад.

Кот warrior_eva_comet настороженно отнесся к елке в стиле минимализм и втайне уповает на настоящую пушистую красавицу.

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mom_zinas ради новогодней елки пришлось совершить набег на строительный магазин.

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«Елки наступают», - заметила sim__kate и поделилась с подписчиками собственным творением.

Перед пользователем gotovimsamidoma точно не встанет вопрос утилизации елки - ее можно будет съесть прямо в новогоднюю ночь.

На елках желуди не растут, но zarkaz удалось «вырастить» елку из желудей.

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Россия, конечно, самая читающая страна в мире, но и Польша не отстает.

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У kezbankezbanarca из Стамбула на елке совсем нет иголок, зато есть море за окном.

А в распоряжении hannah.bucek кроме елки есть целый пляж.

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Если в вашем спортзале нет зеленой красавицы, можно сделать ее самому, как пользовательница sarahlou0618.

Пользователь euny1205 не смог решить, новатор он или консерватор, поэтому поставил сразу 2 разные елки.

А пользователю travelglam_fs повезло увидеть в прямом смысле живую елку в нью-йоркском метро.

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