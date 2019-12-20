Совсем скоро наступит Новый год, а это значит самое время подумать о покупке елки. Большинство традиционно отправится за колючей красавицей на елочный базар, но есть и те, кто предпочли срочно бежать в ближайший парк, строительный магазин, на продуктовый рынок и даже в банкомат, ну или хорошенько порыться в кладовке в поисках подручных материалов. Как далеко завела фантазия пользователей соцсетей Московского региона, России и мира в погоне за необычной елкой, смотрите в подборке РИАМО.
Живая vs искусственная: какую елку выбрать>>
Пользовательница elenaiapryntseva94 слепила свою елочку из того, что было.
А malikelenka пришлось срочно бежать в банкомат.
Чего только не сделаешь ради ребенка. Пользовательница ka.voronina, например, своими руками сделала елку в детских сад.
Кот warrior_eva_comet настороженно отнесся к елке в стиле минимализм и втайне уповает на настоящую пушистую красавицу.
Как украсили столичные витрины к Новому году 2020>>
mom_zinas ради новогодней елки пришлось совершить набег на строительный магазин.
Как выбрать новогодние игрушки на елку>>
«Елки наступают», - заметила sim__kate и поделилась с подписчиками собственным творением.
Перед пользователем gotovimsamidoma точно не встанет вопрос утилизации елки - ее можно будет съесть прямо в новогоднюю ночь.
На елках желуди не растут, но zarkaz удалось «вырастить» елку из желудей.
Как рубили главную новогоднюю ель России>>
Россия, конечно, самая читающая страна в мире, но и Польша не отстает.
Новогоднее гадание по книгам: что вас ждет в Новом 2020 году>>
У kezbankezbanarca из Стамбула на елке совсем нет иголок, зато есть море за окном.
А в распоряжении hannah.bucek кроме елки есть целый пляж.
Зимний пляжный сезон 2019–2020: лайфхаки для отдыха в ОАЭ>>
Если в вашем спортзале нет зеленой красавицы, можно сделать ее самому, как пользовательница sarahlou0618.
Пользователь euny1205 не смог решить, новатор он или консерватор, поэтому поставил сразу 2 разные елки.
А пользователю travelglam_fs повезло увидеть в прямом смысле живую елку в нью-йоркском метро.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии