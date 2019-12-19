РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске разыскивают водителя автомобиля, который сбил мужчину на парковке кафе «Старый замок» и скрылся, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«18 декабря в 17:10 на улице Кирова в районе дома №84 на парковке кафе «Старый замок» произошел наезд на мужчину-пешехода. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Предположительно он был на кроссовере темного цвета», - говорится в сообщении.

Очевидцев происшествия просят связаться с отделом розыска ОГИБДД по телефонам: 8(496)757-16-16; 8(496)768-16-15; 8(496)754-66-38, они работают круглосуточно, ночью можно оставить сообщение на автоответчик. Информаторам обещают конфиденциальность.