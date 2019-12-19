РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Около 1 миллиарда рублей инвестировали в создание «Вкусного бульвара», который открылся в четверг в торговом центре «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

Пространство «Вкусный бульвар» объединило 19 ресторанов, среди них «Чайхона №1», Il Patio, «Теремок», Fridays, «Шоколадница», BB&Burgers. Также «бульвар» станет площадкой для лекций, мастер-классов и живых выступлений по выходным.

«Открытие «Вкусного бульвара» дало новые рабочие места Котельникам. Кроме того, сумма инвестиций в проект составила порядка 1 миллиарда рублей», - сказал Булгаков.

Он отметил, что администрация муниципалитета тесно работает с руководством ТЦ «МЕГА Белая Дача». Здесь регулярно проводятся мероприятия в рамках областных проектов «Активное долголетие» и «Зима в Подмосковье».

«Сегодня в «МЕГА Белая Дача» состоится новогодний бал старшеклассников. Это поистине уникальное и грандиозное зрелище», - добавил Булгаков.

Министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина вручила Булгакову медаль «90 лет Московской области».

«Вкусный бульвар» – шаг к трансформации торгового центра в пространство для встреч. «Вкусный» - это про еду, новые гастрономические впечатления и открытия, а «бульвар» - это про общение, встречи и отдых вместе с семьей и друзьями.

При создании «бульвара» использовали экоматериалы и большое количество светового оборудования, которое подстраивается под время суток, все это создает уникальную атмосферу лесной лужайки.

По словам председателя наблюдательного совета группы компаний «Белая Дача» Виктора Семенова, особенностью «Вкусного бульвара» стал ресторан с панорамным видом на историческую часть Котельников.

«Здесь сделали просто невероятное – «прорубили окно» в «Белую Дачу»! У нас же есть потрясающая усадьба, теперь все смогут ею любоваться из панорамного окна», - сказал Семенов.