РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В городском округе Подольск подвели итоги работы местного отделения «Юнармии» и наградили руководителей образовательных организаций и юнармейских отрядов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Подольске 18 декабря состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов работы местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и приему в ряды новых юнармейцев. Ежегодная, четвертая по счету, торжественная церемония, прошла во Дворце культуры «Октябрь».

«По итогам работы в 2019 году за большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, активное участие и победы на соревнованиях отметили благодарностями администрации, медалями и грамотами руководителей образовательных организаций и юнармейских отрядов», - говорится в сообщении

Среди награжденных руководитель юнармейского отряда «Пламя» гимназии имени Подольских курсантов Валерий Сычев, руководитель юнармейских отрядов «Гвардейцы» и «Молодая гвардия», пресс-секретарь местного отделения «Юнармии» Иван Теслюк, руководитель юнармейского отряда «Варяг» школы №35 Наталья Чурбанова и другие.

На мероприятии медали и грамоты получили юнармейцы, которые показали высокие личные результаты и проявили активное участие в конкурсах. В том числе юнармейцы Полина Моргачева из отряда «Будимир» школы поселка МИС, Валерия Михайлова из отряда «Память» школы №18 имени Подольских курсантов, Арина Королева из отряда «Поиск» Федюковской школы и другие.

«По итогам работы в 2019 году подольское отделение «Юнармии» завоевало первое место среди других муниципалитетов области. Это серьезное достижение является показателем качества работы, которую ведет штаб местного отделения. Главная цель юнармейского движения – воспитать настоящих патриотов нашей Родины. А патриотом считается тот, кто знает свою историю, гордится своими предками и стремится защищать Отечество», - сказал первый заместитель главы администрации Подольска Виктор Чуб.

В течение года для местных отделений «Юнармии» Московской области проводился конкурс по информационному сопровождению деятельности отделений. По его итогам подольские юнармейцы завоевали второе место.

В настоящее время в подольском местном отделении «Юнармии» состоят более 1,1 тысячи учащихся из 31 общеобразовательной организации и одного учреждения по работе с молодежью. На торжественном мероприятии в ДК «Октябрь» ряды юнармейцев пополнили 390 ребят.