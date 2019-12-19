РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В Люберцах 21 и 22 декабря пройдет международный турнир по дзюдо «Nosov Cup VIII», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«21 и 22 декабря городской округ Люберцы станет площадкой проведения международного турнира по дзюдо «Nosov Cup VIII». Во Дворце спорта «Триумф» свое мастерство покажут дзюдоисты не только из России, но и из других государств», - говорится в сообщении.

Всего ожидается более тысячи участников.

На торжественном открытии будет присутствовать бронзовый призер XXVIII Олимпиады в Афинах, заслуженный мастер спорта по дзюдо, основатель школы боевых искусств Дмитрий Носов.

В программе соревнований впервые предусмотрено участие девушек. 21 декабря за медали поборются девушки и юноши 2006 – 2007 годов рождения, а 22 декабря медали разыграют только юноши 2010-2011 и 2008-2009 годов рождения.

21 декабря соревнования начнутся в 10:30, торжественное открытие пройдет в 12:00, награждение - в 16:00. 22 декабря соревнования стартуют в 10:00.