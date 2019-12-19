РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» на территории подмосковных Котельников состоялось торжественное открытие пространства «Вкусный бульвар», оно объединило 19 ресторанов, передает в четверг корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Подмосковье в последние годы активно развивает туризм. Это заметно всем. Котельники – это столица подмосковной торговли. У нас колоссальный торговый потенциал, и мы должны этим гордиться. Сегодня открылся «Вкусный бульвар», и я от всей команды в администрации горокруга хочу поблагодарить тех людей, которые развивают и инвестируют в торговое направление округа», - сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.

На площадке «Вкусного бульвара» представлены рестораны «Чайхона №1», Eat Georgian, Dim sum, «Таксим», «Ким Рамен», Il Patio, «Ливан Хауз», «Теремок», Fridays, Kuzina, «Cуши-Сан», «Хороший ресторан», «Шоколадница», Ciao Pizza, BB&Burgers.

«Вкусный бульвар» - не просто проект. Над ним трудилось большое количество людей. Но самое главное, что мы попытались максимально добиться того, чтобы стать ближе к нашим жителям Котельников для того, чтобы быть открытыми всему нашему сообществу. Наша миссия состоит в том, чтобы делать лучше жизнь многих людей каждый день», - отметил гендиректор ООО «МЕГА Белая Дача» Константин Тсакалис.

При создании «бульвара» авторы использовали естественные формы, вдохновляясь скандинавским стилем. В рамках проекта была создана уникальная площадка, напоминающая лесную лужайку, ее площадь составила 5 тысяч квадратных метров.

Концепция «Вкусного бульвара» также подразумевает социокультурную составляющую – помимо гастрономии, на этой площадке гостей ждут лекции, мастер-классы и живая музыка по выходным.