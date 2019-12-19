РИАМО - 19 дек. Следователи Московской области задержали двух москвичей 1966 и 1980 годов рождения, которые подозреваются в убийстве ювелира, труп погибшего без головы и кистей рук нашли практически неделю назад на берегу реки Рузы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данному факту в производстве находится уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В ходе грамотно организованной и проведенной работы <…> в кратчайшие сроки удалось установить личности потерпевшего и подозреваемых. Потерпевшим оказался житель Одинцовского округа - 53-летний частный ювелир, о местонахождении которого не известно родственникам с 24 ноября 2019 года. Подозреваемые – жители Москвы», - говорится в сообщении.

Следователи предполагают, что именно 24 ноября ювелир встретился со знакомыми в одном из столичных торговых центров. В ходе встречи между собравшимися случился конфликт и один из мужчин совершил убийство, нанеся погибшему множество ножевых ранений.

Затем подозреваемые скрыли следы преступления, положив фрагменты тела мужчины в сумки и вынеся их из торгового помещения. После чего отвезли труп в Рузский округ, где оставили на берегу реки.

Следователи назначили проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, генетической, трасологической, одорологической и дактилоскопической. Провели несколько осмотров и обысков, изъяли предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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