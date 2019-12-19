РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В Люберцах 22 декабря пройдет экологическая ярмарка «Дух творчества» и лекция об осознанном потреблении, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«22 декабря в библиотеке имени Сергея Есенина пройдет добрососедская ярмарка «Дух творчества». Она организована эко-движением «Раздельный сбор Люберцы» в рамках проекта «Зима в Подмосковье»,- говорится в сообщении.

На ярмарке люберецкие рукодельницы и мастера смогут выставить на продажу свои изделия, обменяться материалами для рукоделия и праздничной упаковкой. Также пройдет лекция об осознанном потреблении.

Гостей ярмарки ждет мастер-класс по изготовлению новогоднего декора, обмен материалами для творчества и викторина об экопривычках.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Волковская, дом 5А.