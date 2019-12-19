РИАМО - 19 дек. Пробки в Москве достигли восьми баллов, при этом сильнее всего загружены улицы в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы образовались на Новоарбатском и Большом Каменном мостах, Большой Дорогомиловской и Большой Никитской улицах, Москворецкой и Кремлевской набережных, а также на Тверской, Якиманке, Петровке, Красной Пресне и множестве других улицах центра столицы.

Сильно загружены Северо-Западная хорда, Ломоносовский проспект и Ленинградское шоссе. Кроме того, пробки есть на западе, северо-западе и юго-востоке МКАДа.

По прогнозу сервиса, в ситуация на дорогах столицы улучшится только после 21:00, когда общая загруженность снизится до четырех баллов. А окончательно свободными улицы Москвы станут после 22:00.