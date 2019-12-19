РИАМО - 19 дек. Интерактивная выставка «Изобретения Леонардо да Винчи», на которой посетители могут потрогать руками и привести экспонаты в движение, открылась в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В музейно-выставочном центре Реутова открылась выставка «Изобретения Леонардо да Винчи». На ней представлены около 100 различных экспонатов - от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Ключевой основой выставки является интерактивность – на экспонаты можно не только смотреть, но и потрогать их руками, приведя в движение сложные механизмы», - отмечается в сообщении.

Например, можно попробовать, как работают праща, камера-обскура, механизмы подъема воды, военный барабан и многоствольная пушка.

«Удивительные впечатления от прикосновений к изобретениям да Винчи дополняются красочным рассказом экскурсовода. Он погружает в мир, созданный более 500 лет назад», - уточняется в материале.

Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно. Экспозиция будет открыта для посещений до 12 января, включая новогодние каникулы. Сейчас она работает со среды по воскресенье с 11 до 18 часов. В праздничные дни выставка работает без выходных с 3 по 12 января.