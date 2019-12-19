РИАМО - 19 дек. Бывшего президента СССР Михаила Горбачева госпитализировали, ему диагностировали воспаление легких, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Мое здоровье требует нахождения в больнице. <…> Я в больнице давно, с перерывами. Я все время в больнице», - сказал Горбачев.

Он подчеркнул, что на данный момент его состояние стабильно, но пока неизвестно, когда его выпишут домой.

Политику 88 лет.

Горбачев – советский и российский государственный деятель. Последний Генсек ЦК КПСС и последний председатель президиума Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР. Первый и единственный президент СССР.