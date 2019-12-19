РИАМО – 19 дек. Россия претерпела значительные позитивные изменения с 2000-х годов, однако вопрос бедности населения стоит по-прежнему остро, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Самые значимые (события - ред.), мы говорим о росте реальных доходов населения, но нам не удалось решить вопрос с бедностью, самый низкий показатель был в 2014 году, 11,3% от общего количества граждан, сейчас он подрос. Но за этими цифрами стоят конкретные люди. Это самый главный вопрос, который нам нужно решать. Но в целом то, что представляла наша страна в начале 2000-х и сейчас - это две разные страны», - сказал Путин.

Он отметил, что серьезные изменения коснулись сферы экономики, безопасности.

«Это другая экономика, вспомните настроение общества, когда с офицеров фуражки срывали в общественном транспорте. Сейчас мы гордимся уровнем развития наших вооруженных сил», - заключил Путин.

Пятнадцатая большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в Москве, общение главы государства с журналистами длилось более четырех часов.