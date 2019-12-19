РИАМО - 19 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что считает неприемлемым приравнивание режима Советского Союза к идеологии фашистской Германии.

В четверг в Центре международной торговли в Москве прошла большая ежегодная пресс-конференция Путина. Президента попросили прокомментировать принятие в этом году Европарламентом резолюции о приравнивании нацизма и фашизма к советскому режиму и объединении их под понятием «тоталитаризм».

«Тоталитаризм достоин осуждения, вне всякого сомнения. Решение Европарламента мне известно. <…> Я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Приравнивать Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма», - сказал Путин.

Он отметил, что «сравниватели» просто не знают историю. Президент также посоветовал тем, кто принимал эту резолюцию, почитать документы о войне.

Путин добавил, что хочет написать статью про ход Второй мировой войны и сейчас внимательно изучает документы по данной теме.