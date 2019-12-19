РИАМО - 19 дек. Пятнадцатая большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в Москве, общение главы государства с журналистами длилось более четырех часов, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Мероприятие прошло в Центре международной торговли. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число представителей СМИ – 1895 человек.

Путина спрашивали про мусорную реформу, развитие здравоохранения, демографическую политику, повышение благосостояния россиян, миграционный вопрос.

Также президент дал характеристику главе Украины Владимиру Зеленскому, прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова и высказал свое мнение о будущем Мавзолея Владимира Ленина.

Всего на пятнадцатой пресс-конференции Путин ответил более чем на 70 вопросов.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. Большие пресс-конференции проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев. В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.