РИАМО - 19 дек. Загруженность московских дорог в четверг вечером достигла семи баллов, сложнее всего ситуация на центральных улицах столицы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные пробки зафиксированы на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Кроме того, в заторах стоят на северо-западе и юго-востоке МКАД.

Сильно загружены Большая Якиманка, Моховая, Новый Арбат, Тверская, Петровка и многие другие улицы в пределах Садового кольца, а также центральные набережные, в том числе Кремлевская, Софийская и Москворецкая.

Согласно прогнозам сервиса, в 18:00 пробки на дорогах Москвы достигнут восьми баллов. Ситуация наладится только после 21:00, когда общая загруженность дорожно-уличной сети столицы снизится до четырех баллов.