РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В трех населенных пунктах микрорайона Лаговский городского округа Подольск 20 декабря отключат электричество, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «Вконтакте».

«В микрорайоне Лаговский 20 декабря с 09:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии», - говорится в сообщении.

Света не будет в деревне Сергеевка, КТП-1682, КТП-1336, КТП-321; поселке Леспроект, КТП-441; деревне Бережки, КТП-1267.