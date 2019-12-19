РИАМО – 19 дек. Женщина-президент могла бы способствовать снижению уровня агрессии в политике, сообщил президент России Владимир Путин.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

«С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, за людей эти требования (к президенту – ред.) не могут отличаться по гендерным принципам. Требования одинаковые - компетентность, порядочность. А вот женщины, тем не менее, привносят в политику женское начало, меньше агрессии, это будет востребовано», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

На пресс-конференцию Путина аккредитованы 1895 представителей СМИ. В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.