РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Регистрационно-экзаменационное отделение (РЭО) Госавтоинспекции городского округа Подольск будет работать по особому графику в период новогодних каникул, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«РЭО в период новогодних и рождественских праздников будет работать 31 декабря с 09:00 до 15:00», - говорится в сообщении.

Затем отделение возобновит работу 3 января, прием пройдет с 09:00 до 18:00; 4 января – с 09:00 до 18:00; 8 января – с 09:00 до 18:00 по предварительной записи через Единый портал государственных услуг. 1, 2, 5, 6 и 7 января - выходные дни.