РИАМО – 19 дек. Рождаемость в России необходимо повышать за счет вторых и третьих родов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Число женщин с 20 до 29 лет уменьшилось на 4,5 миллиона человек. Это объективные факторы. Нам нужно стремиться, чтобы коэффициент рождения повышался за счет вторых, третьих родов. Нужно создавать условия», - сказал Путин.

Он отметил, что в стране подготовили целую систему мер для стимулирования рождаемости, это пособия, материнский капитал, особые условия по ипотеке. Однако президент признал, что данных мер все равно недостаточно.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие освещают почти 1,9 тысячи аккредитованных журналистов. Эта пресс-конференция стала для Путина пятнадцатой по счету, данный формат был введен в 2001 году.