РИАМО – 19 дек. Масштабная реконструкция столичного спорткомплекса «Олимпийский» по плану завершится в 2023 году, сообщает «Интерфакс».

«Олимпийский» мы планируем завершить в 2023 году. Там частично корректируются детали концепции», – сказал председатель совета директоров ООО «Киевская площадь» Год Нисанов.

Он добавил, что канадская компания Whitewater West Industries Ltd будет работать над созданием аквапарка в составе комплекса.

Аквапарк будет самым крупным в Европе в течение как минимум 10 лет, подчеркнул Нисанов.

Один из крупнейших спорткомплексов России закрыли в 2019 году. Там проведут масштабные работы по модернизации инфраструктуры.