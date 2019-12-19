РИАМО - 19 дек. В Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве 20 декабря наградят лауреатов и дипломантов областных литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 2019 году для участия в конкурсах на соискание Московских областных литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина было принято 137 заявок, что почти в два раза больше, чем в 2018 году», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, Подмосковье по-прежнему вдохновляет отечественных писателей и поэтов.

«На днях были названы лауреаты премии «Большая книга». Среди лауреатов – Григорий Служитель, получивший премию за книгу «Дни Савелия», и Гузель Яхина за «Дети мои» – непрофессиональные писатели, известность которым принесли буквально первые книги в их литературной биографии. Желаю нашим лауреатам и дипломантам премий счастливой творческой судьбы, новых книг, вдумчивых и благодарных читателей», – отметила министр.

Поздравить победителей приедут поэты, писатели, деятели искусства, руководители и участники литературных организаций и объединений Подмосковья.

Премия Роберта Рождественского учреждена в 2003 году. В 2019 году на соискание премии свои произведения прислали 84 поэта из 36 муниципальных образований. Жюри оценивало работы в двух номинациях: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют» для молодых авторов. Среди всех поступивших заявок жюри выбрало двух лауреатов и девять дипломантов.

Областная литературная премия имени Пришвина была учреждена в 2004 году и присуждается в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». В 2019 году в прозаическом конкурсе приняли участие 53 подмосковных литератора из 30 муниципальных образований. 29 соискателей в номинации «Краеведческо-публицистические произведения», 24 – в номинации «Художественные произведения». В этом году лауреатов у премии двое, а дипломантов – 11.

Размер премии имени Пришвина – по 100 тысяч рублей каждому победителю. Премия имени Роберта Рождественского – по 50 и 100 тысяч рублей.