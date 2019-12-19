РИАМО – 19 дек. Президент России Владимир Путин считает, что сфера медицинского обслуживания детей нуждается в совершенствовании.

«У нас здравоохранение бесплатное, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. В подавляющем числе случаев так и происходит. <...> В целом нужно выстраивать работу в детской медицине и выводить ее на более высокий уровень», - сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.

Глава государства отметил, что благодаря уже принятым мерам в стране наблюдается сокращение детской смертности. В этой сфере также важна работа благотворительных организаций, которые призывают помочь больным.

«Господь отметит, когда вы предстанете перед Ним», - прокомментировал Путин благотворительную деятельность.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие освещают почти 1,9 тысячи аккредитованных журналистов. Эта пресс-конференция стала для Путина пятнадцатой по счету, данный формат был введен в 2001 году.