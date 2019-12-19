РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Региональный оператор «МСК-НТ» провел встречи с жителями Подольска, в ходе которых принял заявки на установку новых и ремонт имеющихся контейнеров и планирует скорректировать график вывоза мусора, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель регоператора.

В Подольске представители регоператора «МСК-НТ» провели встречи с жителями деревень Большое и Малое Толбино, а также Дмитрово, Лучинское и Никулино, микрорайонов Дубровицы и Кузнечики. На ней разъяснили необходимость оплаты коммунальной услуги «Обращение с ТКО», способы оплат, алгоритм постановки новых КП, правила заказа контейнера для вывоза КГМ. Всем желающим предоставили информационные листовки и раздаточный материал.

«Приняли заявки на установку новых и ремонт старых контейнеров, в Большом Толбино уже заменили колеса на баках, остальными займемся в ближайшее время. Учли замечания жителей по графику своевременного вывоза мусора и ремонту мусорных баков и установке новых», - сказала представитель.

В четверг в деревне Александровка в здании ООО «Меридиан» проходит прием жителей из населенных пунктов Александровка, Лопаткино, Валищево и близлежащих деревень по вопросам вывоза твердых бытовых отходов, начисления оплаты и заключения договоров. Кроме того, встреча с жителями ТО «Лаговский» запланирована на 25 число. Прием проведут сотрудники регионального оператора ООО «МСК-НТ» и ТО «Лаговский».

Регоператор обратил внимание жителей, что по закону отсутствие контейнерной площадки, как и неполучение платежных квитанций, не является основанием для неоплаты за услугу. Домовладельцы, не получающие квитанции от ПАО «Мосэнергосбыт» по техническим причинам, очень часто не оплачивают полученную услугу «Обращение с ТКО». С одной стороны, жители не осведомлены об альтернативных возможностях проведения оплаты, с другой стороны – неоплата приводит к увеличению задолженности, образованию пени, которые потом будут взысканы через суд. Оплата жителями ИЖС услуги «За обращение с ТКО» может проводиться только по номеру лицевого счета: на сайте ООО «МСК-НТ», через Сбербанк онлайн, в платежных терминалах банка МКБ и ООО «Мосэнергосбыт».