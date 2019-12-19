РИАМО - 19 дек. На время новогодних праздников в Москве усилят контроль за машинами, оставленными без номеров или с подложными номерами, сообщается на сайте Московского паркинга.

Такие машины будут перемещаться на спецстоянку для последующей проверки правоохранительными органами, что соответствует регламенту Антитеррористической комиссии Москвы.

«Брошенные без номеров или с подложными номерами автомобили – это угроза для безопасности москвичей. Такие автомобили могут находиться в угоне, быть причастными к противоправной деятельности. Особенно это актуально в предновогодний и новогодний периоды, когда на улицах города собирается множество горожан и туристов», - отмечается в сообщении.

Горожан и гостей столицы попросили в случае обнаружения таких машин сообщать о них в правоохранительные органы по телефону 102 или 112.

На время праздников дорожные службы Москвы будут особенно тщательно проверять участки рядом с местами большого скопления людей – у ТЦ, ресторанов, парков, станций метро или крупных ТПУ.

Задать вопросы о работе московского парковочного пространства можно через единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.