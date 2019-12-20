Программа новогодних развлечений в Московском регионе настолько обширна, что выбрать из всего разнообразия спектаклей, выставок, детских елок и ледовых шоу, очень сложно. Тем не менее выбирать придется каждому. Для тех, кто ищет, чем заняться с 1 по 8 января, РИАМО предлагает десять мероприятий в столице и за городом на любой вкус и кошелек.

Елка для взрослых с Noize MC

Со своей традиционной новогодней программой 2 января в «Известия Hall» выступит Noize MC. Один из самых продуктивных и обсуждаемых музыкантов уходящего года представит на сцене «Известий» как старые хиты, так и новые песни, заставившие говорить о его творчестве даже далеких от хип-хопа людей. Не обойдется и без традиционного фристайла – здесь с Noize MC пока некому потягаться.

Где: Москва, «Известия Hall»

Когда: 2 января, 20:00

Стоимость: от 2200 до 6000 рублей

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Легендарный «№ 13D» в МХТ

сайт МХТ им. Чехова

Одна из «визитных карточек» современного МХТ им. Чехова и один из самых посещаемых спектаклей театра, «перепоставленный» Владимиром Машковым на его сцене в 2014 году – отличная возможность бодро и с юмором прийти в себя после новогодних застолий. Комедия положений с неожиданными поворотами сюжета и яркими актерскими работами – идеальный вариант досуга на один из праздничных вечеров.

Где: Москва, МХТ им. Чехова

Когда: 2 и 3 января

Стоимость: от 600 до 10 000 рублей

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Выставка Фаберже в Историческом музее

сайт Исторического музея

Произведения ювелирного искусства – это то, что радует глаз в любое время года, но именно в новогодние праздники ими хочется любоваться особенно. Выставка «Фаберже и придворные ювелиры» в Историческом музее посвящена российскому ювелирному искусству второй половины XIX – начала ХХ века и включает более 300 экспонатов, отдельный раздел выставки представляют произведения Карла Фаберже.

Где: Москва, Государственный Исторический музей

Когда: до 30 апреля

Стоимость: взрослый – 300 рублей, льготный – 150 рублей

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Оленья ферма в Дзержинском

Тем, кто хочет вырваться из города на природу и пообщаться с животными, можно отправиться, например, на оленью ферму в Дзержинском. Она работает как контактный зоопарк. Помимо главных хозяев – северных оленей там живут ослик, хаски, еноты и песцы. Для посещения фермы необходима предварительная запись, после чего для вас проведут экскурсию. На месте можно заказать поездку в упряжке оленей или хаски.

Где: М.о., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 38

Стоимость: экскурсия – 300 рублей, катание на оленях и собаках – 300 рублей

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Ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов

Мюзикл на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» – новый проект Татьяны Навки. Для сказочного представления с прекрасными костюмами и декорациями была специально создана музыка. Главные роли в нем исполнят Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев. Шоу можно посетить всей семьей, а детям до трех лет разрешается пройти на мероприятие и без билета.

Где: Москва, Дворец спорта «Мегаспорт»

Когда: по 7 января

Стоимость: от 2500 до 4300 рублей

Бесплатный концерт в парке «Зарядье»

Сайт мэра Москвы

В качестве одной из главных площадок московского фестиваля «Путешествие в Рождество» парк «Зарядье» представит концертную программу и рождественскую ярмарку «Снегосад». Со 2 по 7 января на сцене Большого амфитеатра выступят Brainstorm, «Моя Мишель», JukeBox Trio, IOWA, Антоха MC, SunSay, Sirotkin и другие исполнители. Вход на мероприятия бесплатный.

Где: Москва, парк «Зарядье»

Когда: по 12 января

Стоимость: бесплатно

Выставка испанских импрессионистов

Сайт мэра Москвы

Верный способ одновременно насладиться искусством и избежать больших очередей в новогодние праздники – обойти стороной крупные галереи и сходить в музей поменьше. Например, в Музей русского импрессионизма на выставку «Импрессионизм и испанское искусство». Это первая выставка подобного масштаба (более 50 живописных работ, графика и скульптура), которая представила москвичам и гостям города испанское искусство XIX-ХХ веков.

Где: Москва, Музей русского импрессионизма

Когда: до 26 января

Стоимость: 200-400 рублей

Органный рождественский концерт в Кусково

Дмитрий Дубинский

Насладиться полным циклом «Времен года» Вивальди и рождественскими хоралами И.С. Баха в исполнении органистки рижского Домского собора Евгении Лисицыной предлагают в усадьбе Кусково. В свое время Евгения Лисицына объездила с этой программой всю Европу, а пластинка с «Временами года» в ее исполнении стала эталонной в СССР. Послушать программу вживую в антураже легендарной усадьбы – прекрасная возможность окунуться в атмосферу Рождества.

Где: Москва, музей-усадьба «Кусково»

Когда: 5 января, 15:00

Стоимость: 500-1000 рублей

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«Новый цирк» в Центре им. Мейерхольда

сайт Мэра Москвы

Любителям альтернативного искусства и театра придется по вкусу постановка «История года» по сказке Андерсена в Центре имени Вс. Мейерхольда. Новогоднее представление в жанре «новый цирк» погрузит детей и взрослых в волшебную атмосферу сказки о смене времен года. В шоу участвуют гимнасты, клоуны и струнный квартет, репертуар которого варьируется от всем известной классики до алтайских народных песен.

Где: Москва, Центр имени В. Мейерхольда

Когда: 3-8 января

Стоимость: 1000-3500 рублей

«Щелкунчик» в Большом театре

официальная страница Большого театра в социальной сети "ВКонтакте"

Самый желанный новогодний спектакль – балет «Щелкунчик» в Большом театре, правда, билеты на него нужно покупать заранее. Вот уже два года на «Щелкунчика» в театре действует специальная программа продажи билетов, которая позволяет на старте продаж – еще осенью купить билет по адекватным ценам. Если же заранее вы этим не озаботились, но вам все же повезло купить билет на январские даты, - новогодняя сказка вам гарантирована.

Где: Москва, Большой театр

Когда: по 8 января

Сколько: от 30 000 рублей

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