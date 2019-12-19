РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске 21 и 22 декабря проведут открытый чемпионат и первенство Федерации ММА России (смешанных боевых искусств), на который приедут спортсмены со всей России, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Открытый чемпионат и первенство Федерации ММА России пройдут в универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск Подольска 21 и 22 декабря. Побороться за первые места приедут спортсмены со всей страны. По итогам соревнований будет сформирована сборная Федерации ММА России с последующим участием в международных соревнованиях и чемпионатах мира, Европы и Евразии в 2020 году», - говорится в сообщении.

Бои будут проходить в разных весовых и возрастных категориях. Зрители смогут увидеть как выступления детей в возрасте от 12 лет, так и взрослых опытных бойцов. Среди почетных гостей чемпионата – президент Всемирной федерации ММА (WMMAF) Андрей Чистов.

Посмотреть зрелищные соревнования по смешанным боевым искусствам, грэпплингу и простейшим единоборствам могут все желающие. Мероприятие состоится по адресу: микрорайон Климовск, проезд Юности, 1. Вход бесплатный.